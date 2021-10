Betrunken mit Auto in Erlenbach unterwegs

Der gemeldete Fahrer fuhr anschließend in die Straße Am Stadtwald in Erlenbach und parkte dort ein. Er blieb danach im Fahrzeug sitzen. Die Mitteilerin beobachtete das Auto bis zum Eintreffen der Polizeistreife. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs konnte, schon zu deren Beginn, durch die kontrollierenden Polizeibeamten starker Alkoholgeruch festgestellt werden, welcher eindeutig von der sich alleine im Fahrzeug befindlichen 54-jährigen Fahrerin ausging. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Frau eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und eine Blutentnahme bei der Dame durchgeführt. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

