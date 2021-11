Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem 55-jährigen Herrn aus dem Landkreis Bad Kissingen um den Unfallverursacher. Dieser war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in alkoholisiertem Zustand mit seinem Audi in Fahrtrichtung Kirschfurt unterwegs, und hatte in der Brunnenstraße zunächst die Wand eines Wohnhauses beschädigt. Anschließend war er in der Kirschfurter Straße auf zwei parkende Pkw aufgefahren, wobei einer der beiden Pkw durch die Wucht des Aufpralls gegen das Carport eines Anwohners geschoben wurde. An mehreren Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der Unfallverursacher wurde ins Krankenhaus verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde der Mann über Nacht in Gewahrsam genommen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Gesamtschadenshöhe auf etwa 70.000 €. Den 55-jährigen erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.