Betrunken in Polizeikontrolle: 56-Jähriger zeigt Parkscheibe statt Fahrzeugschein

Am späten Dienstagabend hat die Obernburger Polizei in Kleinwallstadt (Landkreis Miltenberg) einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Kurz nach 23 Uhr stoppte die Streifenbesatzung den Pkw im Ortsbereich. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle händigte der 56-Jährige am Steuer anstatt seiner Zulassungsbescheinigung seine Parkscheibe aus. Davon abgesehen wurden bei dem Mann noch weitere Ausfallerscheinungen festgestellt, die mutmaßlich auf vorangegangenen Alkoholkonsum zurückzuführen sind.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 56-Jährigen einen Wert von knapp 1,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.

19-Jähriger versucht Marihuana zu schlucken – zwei Polizisten leicht verletzt

Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg). Am Dienstagabend ist eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Obernburg auf einen 19-Jährigen aufmerksam geworden, der eine Dose mit Marihuana in den Mund steckte. Bei den folgenden Maßnahmen leistete der Beschuldigte Widerstand. Ein Beamter und eine Beamtin wurden dabei leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr in der Straße „Am Brückensteg". Unter Einsatz von unmittelbarem Zwang wurde der 19-Jährige daran gehindert, den Gegenstand, den er deutlich sichtbar in den Mund genommen hatte, zu schlucken. Er missachte sämtliche Aufforderungen der Streifenbesatzung, leistete Widerstand und versuchte sich gewaltsam aus den Griffen der Beamten zu lösen. Letztendlich spuckte er die Dose jedoch aus.

Wie sich herausstellte, befand sich im Inneren eine geringe Menge Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Darüber hinaus wurde gegen eine weitere Person ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es handelt sich um einen 57-jährigen Mann, der die polizeilichen Maßnahmen gestört und die eingesetzten Beamten beleidigt hatte.

Diebstahl und Beschädigungen

Elsenfeld (Landkreis Miltenberg). Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Verursacher einen grauen Audi A3 beschädigt, der auf dem Besucherparkplatz des Takko-Fashion-Marktes in der Bahnhofstraße geparkt war. Die Obernburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise. Der Besitzer hatte seinen Audi gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er etwa zehn Minuten später zurückkehrte, entdeckte er den Schaden am Fahrzeugheck. Neben der Heckstoßstange war auch ein Rückfahrsensor beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.500 Euro belaufen. Wer möglicherweise Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Miltenberg. Von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter ein Fahrrad im Wert von geschätzten 200 Euro entwendet, das in der Manggasse abgestellt war. Die Miltenberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Diebstahl muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 13.00 Uhr, und Dienstagfrüh, 01.00 Uhr, ereignet haben. Es handelt sich um ein orange-graues Herren-Crossrad der Marke Focus, Typ Lost Lagoon CS 2.0. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Miltenberg. Im Laufe des vergangenen Wochenendes ist ein geparkter Pkw durch einen bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Die Polizeiinspektion Miltenberg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Unfallzeugen, sich dringend zu melden. Der Besitzer hatte seinen weißen VW Touran am Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr, auf einem Grundstück in der Bürgstädter Straße abgestellt. Als er am Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr, zurückkehrte, entdeckte er einen Unfallschaden an der Heckstoßstange. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher gebe kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Quelle: PP Unterfranken/lesa