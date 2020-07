Betrunken in Kleinkahl von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Der Polizeidienststelle Alzenau wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 18:00 Uhr, durch Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass ein Auto auf der Kreisstraße AB 20 zwischen Edelbach und Heinrichsthal ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn abgekommen sei. Der Fahrer des Autos habe jegliche Hilfe abgelehnt und dabei auf den Zeugen so gewirkt, als wäre er betrunken. Durch die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Alzenau konnten nur noch Trümmerteile und ein umgefahrener Leitpfosten an der Unfallstelle festgestellt werden. Der 28-jährige Unfallverursacher war mit seinem beschädigten Audi nach dem Unfall noch zu seiner Wohnanschrift in Partenstein gefahren, wo er durch eine Streife der Polizei Lohr angetroffen werden konnte. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,88mg/l, woraufhin bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Radfahrer stürzt in Alzenau

Am Marktplatz in Alzenau kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 53-jähriger Radfahrer mehrere Zähne verlor. Der Mann war mit seinem Fahrrad unterwegs und fuhr einhändig. Als er bremsen wollte, betätigte er aufgrund der einhändigen Fahrweise nur die Vorderradbremse. Diese blockierte, woraufhin der 53-Jährige über den Lenker des Fahrrades stürzte und auf dem Gesicht landete. Hierbei verlor er mehrere Zähne und erlitt Abschürfungen im Gesicht. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

stru/Polizei Alzenau