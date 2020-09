Betrunken in der Tür geirrt und Beamte beleidigt

Die hinzugerufene Streife verwies den Mann, der sich jedoch weigerte zu gehen. Die

Polizeibeamten mussten ihn in Gewahrsam nehmen. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte

er die beiden Beamten massiv, weshalb ein Strafverfahren wegen Beleidigung

eingeleitet wurde.

Rollerfahrer beim Einbiegen übersehen - Person leicht verletzt

Aschaffenburg . Zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang kam es am Freitag um

12.05 Uhr in der Weißenburger Straße. Hier wollte ein Pkw-Fahrer vom Fahrbahnrand

aus in den fließenden Verkehr einfahren und übersah offensichtlich den sich von

hinten nähernden Rollerfahrer. Dieser bremste stark ab, stürzte und

kollidierte mit dem Heck des Pkw. Er zog sich nur leichte Verletzungen zu - am

Roller wurde die Außenverkleidung verkratzt und der Helm beschädigt. Am Pkw wurde

das Heck verkratzt. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Auf Pkw aufgefahren - Airbags ausgelöst

Aschaffenburg. In der Würzburger Straße kam es am Freitag gegen 7.10 Uhr zu einem

Auffahrunfall. Hier befuhren die beiden beteiligten die Würzburger Straße

stadteinwärts. Als der Vorausfahrende verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der

nachfolgende Pkw auf. Der Fahrer des vorderen Pkw wurde am Arm leicht verletzt, an

den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 2300 Euro.

Fahrzeug in Pestalozzistraße angefahren - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Am Freitag zwischen 15 und 17.50 Uhr wurde in der Pestalozzistraße auf

Höhe der Hausnummer 16 ein violetter Mazda beschädigt. Es entstand Sachschaden am linken Außenspiegel und Radkasten in Höhe von rund 500 Euro. Der Verursacher meldete sich nicht beim Geschädigten. Zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht werden Zeugen

gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-220 in Verbindung zu setzen.

E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Am Donnerstagabend zwischen 17 und 18 Uhr wurde in der Dämmer

Schillerstraße ein E-Bike im Wert von rund 800 Euro gestohlen. Es stand

abgeschlossen im Hof eines Mehrfamilienhauses. In diesem Zusammenhang bittet die

Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 06021/857-2200.

Glastüre mutwillig beschädigt

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Donnerstagvormittag, 10.15 Uhr, bis Freitagmorgen gegen 8.20 Uhr wurde in einem Anwesen in der Spessartstraße eine Glastüre eines Zugangs zum Hinterhof beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 06021/857-2200.

Roller ohne erforderliche Fahrerlaubnis geführt

Bessenbach. Am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr wurde ein 16-Jähriger

auf einem Kleinkraftrad angetroffen. Zunächst versuchte er sich der Anhaltung zu

entziehen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde der Grund hierfür schnell

ermittelt: Der junge Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet werden musste.

Vorfahrtsverletzung mit leicht Verletzten

Großostheim. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten kam es

am Freitagabend gegen 22.15 Uhr in Großostheim. Hier missachtete eine Pkw-Fahrerin

die Vorfahrt an der Kreuzung Am Kirchberg/Zieglershohle. Es kam zum Zusammenstoß,

wodurch die Airbags beim geschädigten Fahrzeug ausgelöst wurden. Die

Unfallverursacherin zog sich leichte Schürfwunden zu und die Fahrerin des anderen

Fahrzeugs klagte über Schmerzen am Handgelenk und Schienbein. Beide konnten ambulant versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden in einer Höhe von rund 26.000 Euro. Zudem wurde durch den Unfall noch eine Fassade eines Wohnhauses beschädigt.

Fahrerscheibe eines Pkw eingeschlagen - Zeugen gesucht

Großostheim. In einer Waldeinfahrt von der B26 kommend Richtung Flugplatz Ringheim

wurde am Freitag zwischen 14 und 14.45 Uhr die Fahrerscheibe eines grauen BMW eingeschlagen. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2200 in Verbindung zu setzen.



Polizei Aschaffenburg/mm