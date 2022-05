Betrunken in Aschaffenburg vor der Polizei geflohen

Zunächst solle das Fahrzeug in der Schönbornstraße angehalten werden, was den Fahrer dazu veranlasste zu beschleunigen und sein Heil in der Flucht zu suchen. Aber bereits in der Schillerstraße blieb er stehen und konnte kontrolliert werden.

Einen Führerschein konnte der junge Mann am Steuer nicht zeigen, wie sich später herausstellte besitzt er auch keinen. Dafür war Alkoholgeruch wahrnehmbar und ein Test ergab einen Wert von 1,76 Promille.

Nach seinen Personalien befragt schwieg er sich aus. Erst auf der Dienststelle konnte der Name ermittelt und ein Angehöriger erreicht werden, der dann auch die Besitzverhältnisse des benutzten BMW klären konnte. Eine Blutentnahme wurde anschließend durchgeführt, um den genauen Alkoholwert zu ermitteln.

Den jungen Mann erwarten nun einige Anzeigen, neben den Verkehrsdelikten auch eine wegen Beleidigung, da er die Beamten verbal beleidigte.

Roller bei Probefahrt gestohlen

Das hatte sich der Verkäufer eines Rollers wohl nicht so vorgestellt. Am Montag gegen 15:30 Uhr traf der sich mit einem potentiellen Käufers seines angebotenen Kraftrades am Schlossplatz.

Der namentlich nicht bekannte Mann bat darum eine Probefahrt machen zu dürfen, was der Geschädigte ihm auch gestattete. Der Unbekannte nutzte die Gunst der Stunde und machte sich in Richtung Agathaplatz aus dem Staub. Dem Verkäufer entstand ein Schaden von gut 800 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Unfallflucht in der Fischergasse

Zwischen Samstag und Sonntag wurde an einem grauen Seat die hintere Stoßstange beschädigt. 1.500 Euro sind hier an Schaden zu beklagen. Ein hinter dem Seat parkender BMW wird in diesem Fall auf eine mögliche Beteiligung überprüft

Katalysator gestohlen

Großostheim. Durch komische Geräusche wurde der Benutzer eines VW Polo stutzig und schaut mal genauer nach. Was er feststellte war, dass ihm wohl der Katalysator abgeschnitten wurde. Der Wagen stand vergangene Wochen (Donnerstag auf Freitag) in der Landwehrstraße in Ringheim. Der Schaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt.