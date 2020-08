Betrunken im Straßenverkehr in Dorfprozelten unterwegs

In der Hauptstraße in Dorfprozelten wurde am Mittwoch kurz nach Mitternacht ein schlangenlinienfahrender Fahrradfahrer kontrolliert. Den Beamten schlug eine Alkoholfahne entgegen, ein Alkotest bei dem 36-jährigen Radelfahrer war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht möglich. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme war die Folge. Der Mann wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Auffahrunfall in Miltenberg mit einem Leichtverletzten

Aus Unachtsamkeit fuhr ein VW-Fahrer am Dienstag, kurz nach 17.00 Uhr, in der Nikolaus-Fasel-Straße auf einen vor ihm stehenden Ford einer Fahrschule auf. Hierbei wurde der Fahrlehrer leicht verletzt. Weitere Insassen blieben glücklicherweise unbeschadet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.300 Euro.