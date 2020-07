Betrunken gegen Mauer in Sulzbach gefahren und nach Hause spaziert

Hier sei ein Wagen gegen eine massive Steinmauer, die ein Grundstück einhegt, gefahren, und der Fahrer habe zu Fuß das Weite gesucht. Eine Streife konnte vor Ort einen VW Golf mit starken Beschädigungen im Frontbereich feststellen. Anhand des amtlichen Kennzeichens konnte letztlich der mutmaßliche Fahrer des Fahrzeugs ermittelt und von der Polizei zu Hause angetroffen werden. Der 32-Jährige war ohne Behandlungsbedarf leicht verletzt und es konnte starker Atemalkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemtest er gab eine Alkoholisierung von 1,16 mg/l. Der Mann wurde zur Durchführung einer Blutentnahme festgenommen und zur Polizei Obernburg verbracht. Da der Tatverdächtige seine Fahrereigenschaft zur Unfallzeit bestritt, wurde unter anderem der Wagen zur Beweissicherung sichergestellt. Weiterhin musste sich der 32-Jährige auch von seinem Führerschein trennen, den die Polizisten ebenfalls einbehielten. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Versuchter Diebstahl aus Seat

Mömlingen. In der Zeit von Freitag, 1 Uhr, bis Samstag, 9.30 Uhr, machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem Seat in der Unteren Kirchrainstraße zu schaffen. Das Fahrzeug stand unverschlossen im Innenhof eines Anwesens und wurde sichtlich nachvollziehbar auf Wertgegenstände durchsucht. Der unbekannte Täter wurde jedoch diesbezüglich nicht fündig.

Vorfahrt missachtet - Unfall mit zwei Autos

Mömlingen. Am Samstag ereignete sich um 15.30 Uhr im Kreisverkehr Obernburger Straße/Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem VW- und einem Toyota-Fahrer, bei dem ein Gesamtsachschaden von über 7.000 Euro entstand. Der Fahrer des Toyotas übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den Fahrer des VWs und es kam zur Kollision. Die beiden Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.



Unter Drogen stehender Auto-Fahrer unterwegs

Elsenfeld. Am Samstag um 16.45 Uhr fiel ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot in der Königsberger Straße bei einer Verkehrskontrolle durch drogenkonsumtypische Verhaltensweisen auf. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme bei dem Fahrzeuglenker.