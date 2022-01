Betrunken beim Ausparken zwei Autos beschädigt und danach im Wagen eingeschlafen

Der Sulzbacher hatte seinen Hyundai in der Friedenstraße geparkt und wollte hier aus der Parklücke ausparken. Hierbei beschädigte er mit seinem Pkw einen vor ihm parkenden Seat Leon und schob diesen noch leicht auf einen davor abgestellten Toyota Yaris. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Nach dem Versuch des Ausparkens schlief der Unfallverursacher in seinem Pkw ein und wurde gegen 8.30 Uhr von einer Anwohnerin angesprochen. Der 52-Jährige erwachte hierauf, erklärte der Anwohnerin, dass er unverletzt sei und begab sich auf die Straße. Hier torkelte er langsam von dannen.

Die aufmerksame Anwohnerin meldete den Vorfall bei der Polizei und beobachtete den Unfallverursacher auf seinem Weg Richtung Ortsmitte, wo er von einer alarmierten Polizeistreife angetroffen werden konnte.

Die Beamten ordneten bei dem stark alkoholisierten Mann, ein Alcotest ergab 2, 74 Promille, eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Sulzbachers sicher.

12-Jähriger mit unversichertem E-Scooter unterwegs

Elsenfeld. Am Montagnachmittag gegen16.45 Uhr ist einer Polizeistreife in der Marienstraße ein junger E-Scooterfahrer aufgefallen, an dessen Gefährt das Versicherungskennzeichen fehlte. Die Beamten hielten den 12-Jährigen an und überprüften seinen E-Scooter. Hier stellte sich heraus, dass der Junge sein Gefährt nicht versichert hat. Das Erfordernis eines gültigen Versicherungsvertrages war ihm nicht bekannt. Die Beamten übergaben den Jungen seinen Eltern und unterbanden die Weiterfahrt mit dem Scooter.

Geparkten VW angefahren

Obernburg. Am Dienstag zwischen 7.30 und 10 Uhr ist ein geparkter VW Golf in der Bergstraße angefahren worden. Der silberfarbene Golf plus war am rechten Fahrbahnrand geparkt gewesen und wurde im Vorbeifahren von einem noch unbekannten Fahrzeug im linken vorderen Fahrzeugbereich touchiert. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizeiinspektion Obernburg/mm