Betrunken auf der A3 bei Weibersbrunn unterwegs

Der 35-jährige Fahrer eines Opel, der auf dem Weg nach Tschechien war und bei Weiberbrunn auf der A3 unterwegs war, gab an, drei Stunden zuvor ein Bier zum Abendessen konsumiert zu haben. Dass dies nicht so ganz der Wahrheit entsprach, brachte ein freiwilliger Alkoholtest zum Vorschein, der fast ein Promille ergab. Dies wurde auf der Dienststelle mit einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bestätigt. Der Opel-Fahrer wurde nach Beendigung der Maßnahmen entlassen, konnte aber erst am frühen Freitagmorgen nach einem weiteren Alkotest seinen Autoschlüssel wieder abholen, um seine Fahrt fortzusetzen.

Zwei Mal ohne Führerscheint unterwegs

Aschaffenburg: Mit einem Wohnmobil war ein Herr aus Nordrhein-Westfalen am Donnerstag um 17:30 Uhr auf der A 3 unterwegs, als am Fahrzeug ein Reifen platzte. Im Rahmen einer Kontrolle durch Beamte der Verkehrspolizei wurde festgestellt, dass das Wohnmobil eine zulässige Gesamtmasse von 5000 Kilogramm aufwies, der Fahrer jedoch lediglich im Besitz einer Führerschein-Klasse B war. Für das Fahrzeug hätte es jedoch einer Fahrerlaubnis der Klasse C1 bedurft. Die Reise musste an dieser Stelle beendet werden und der hinzugerufene Pannenhelfer fuhr, nach einem Reifenwechsel, auch das Fahrzeug von der Autobahn. Der Schlüssel wurde sichergestellt.

Sailauf: Ein Fahrzeuggespann, bestehend aus Auto und Anhänger, war gegen 7 Uhr am Donnerstag am Parkplatz Birkenhain, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 33-jährige Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Gespann besaß. Die Weiterfahrt wurde ihm nur ohne den Anhänger gestattet, der wenig später abgeholt wurde.

