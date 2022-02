Betrunken auf den Gleisen: Zeuge rettet Mann vermutlich das Leben

Hierauf wurden die Gleise für den Zugverkehr über das DB Netz sofort gesperrt. Der Betrunkene, ein 20-Jähriger, konnte sich selbst nicht mehr auf den Beinen halten und wurde mit Unterstützung der Polizeibeamten von den Gleisen gebracht. Auf Nachfrage gab der 20-Jährige an, dass er den Zug verpasst hätte und an den Gleisen nach Hause laufen wollte. Er wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen und zu seinen Eltern nach Hause verbracht. Hätte der Mitteiler den Sturz nicht beobachtet, wäre der 20-Jährige aufgrund seines Sturzes weder von Passanten noch von Fahrzeugen gesehen worden. 20 Minuten nach dem Anruf wär der nächste Zug gekommen. Somit konnte dank dem engagierten Bürger der 20-Jährige in der Nacht wieder gesund nach Hause kommen.

Trunkenheit im Verkehr

Aschaffenburg. Am Montagmorgen um 01:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der VPI Aschaffenburg-Hösbach auf der B26 einen 50-jährigen BMW-Fahrer und seine 59-jährige Beifahrerin. Aufgefallen war das Fahrzeug, das zunächst auf dem Südring in Richtung Damm fuhr, den Polizeibeamten aufgrund Beschädigungen im Frontbereich und der unsicheren Fahrweise. Zudem fuhr es an den Leiderer Lichtspielen über die Kreuzung, obwohl die Ampel Rotlicht zeigte. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer fand hierbei nicht statt. Im Gespräch gaben beide an, dass die Beifahrerin zuvor den BMW gefahren sei und einen Unfall gehabt hätte, weshalb im Anschluss der Fahrerwechsel erfolgte. Da sowohl Fahrer als auch seine Beifahrerin deutlich alkoholisiert wirkten, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der den Verdacht bestätigte. Bei beiden wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet. Eine Nachschau ergab, dass die Beifahrerin mit dem Pkw gegen die Betonwand des Südrings fuhr. Ein Fremdschaden entstand nicht. Von beiden BMW-Insassen wurden die Führerscheine beschlagnahmt.

Außenspiegel beschädigt

Aschaffenburg. Am Samstagabend, 05.02.22 gegen 23:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den rechten Außenspiegel eines in der Maintalstraße geparkten Pkw Seat. Der entstandene Schaden beträgt circa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen.

Gefährliche Körperverletzung in Hösbach

Hösbach. Am Sonntagabend , 06.02.22, gegen 21:40 Uhr eskalierte An der Maas ein bereits seit mehreren Wochen andauernder Streit zwischen zwei Parteien bzgl. monetären Belangen in der Art, dass ein 45-Jähriger einem 44-Jährigen mittels PTB-Waffe (Schreckschusspistole) anschoss. Der 44-Jährige wurde aufgrund der auftretenden heißen Gase im Gesicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefährliche Verletzungen entstanden hierbei nicht. Der 45-Jährige flüchtete im Anschluss mit seinem 39-jährigen Mittäter. Beide Beschuldigte wurden bei einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg festgenommen und verbrachten die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Vergehen gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Kennzeichendiebstahl

Stockstadt. Zwischen Freitag und Montag wurden von einem schwarzen VW Polo, der auf dem Pendlerparkplatz an der B26 / B469, geparkt war, beide Kennzeichen gestohlen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen.

Katalysatorendiebstahl

Kleinostheim. Zwischen Samstag, 05.02.22 16:00 Uhr und Montag, 07.02.22 08:00 Uhr wurde von einem Pkw VW, welcher in der Goethestraße geparkt war, der Katalysator abgesägt und entwendet. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen.

Pkw beschädigt

Kleinostheim. Zwischen Mittwoch, 02.02.22 15:00 Uhr und Samstag 05.02.22 15:00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter in der Josef-Hepp-Straße einen geparkten Mercedes an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

