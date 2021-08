Am Sonntag, um 21.45 Uhr befuhr ein 56-jähriger mit seinem Segway die Mainzer Straße in Miltenberg in Richtung Kleinheubach. Bei der Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab 2,66 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt und er darf in Zukunft nur noch zu Fuß gehen.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg