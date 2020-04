Betrunken auf dem E-Scooter durch Bürgstadt

Am Dienstag, um 11.10 Uhr, fuhr ein 43-jähriger mit einem E-Scooter in Bürgstadt in der Miltenberger Straße. Das Elektrokleinstfahrzeug hatte kein Versicherungskennzeichen angebracht. Es wurde festgestellt, dass das Fahrzeug dementsprechend nicht versichert war. Da der eigentliche Besitzer des E-Scooters ihm verboten hatte, damit zu fahren, erwartet den 43-jährigen nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und ein Unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs. Weiter wurde festgestellt, dass er mit 1,7 Promille stark alkoholisiert war. Nach einer Blutentnahme durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen, der Scooter wurde an den eigentlichen Besitzer ausgehändigt.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg