Betrunken am Steuer, Kind im Auto, Unfall gebaut:  Kind verletzt

Am Freitagabend gegen 18 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Seat von Heppdiel in Richtung Miltenberg, als er in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen zwei Leitpfosten fuhr. Bei dem Aufprall wurde der zwölfjährige Beifahrer leicht verletzt. Ein Alkoholtest bei dem Seat-Fahrer ergab einen Alkoholwert von 2,62 Promille. Daraufhin musste sich dieser bei der Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Da der Seat nicht mehr fahrbereit war, musste dieser von der Unfallstelle

abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3500

Euro.

Unfall mit zwei Verletzten in Collenberg

Collenberg. Am Freitagabend um 18.50 Uhr fuhr ein 38-jähriger BMW-Fahrer von

Dorfprozelten kommend in Richtung Collenberg und setzte zum Überholen eines

vorausfahrenden Pkw an. Als der BMW-Fahrer ausgeschert war, kam ein Audi entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer nach rechts in den Grünstreifen aus. Trotz Ausweichmannövers kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem BMW und dem Audi. Nach dem Zusammenstoß kam der BMW nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi, der ebenfalls von der Fahrbahn abkam, prallte etwa 60 Meter weiter mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weiterhin wurden ein Leitpfosten beschädigt und ein Flurschaden verursacht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 10.000 Euro. Die Feuerwehr Collenberg war mit 24 Personen vor Ort.

Pkw in Gartenzaun gedrückt

Miltenberg. Am Freitag gegen 14 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Suzuki die

Kolingstraße bergab in Richtung Innenstadt. Aus Unachtsamkeit geriet der Pkw-Fahrer

nach links und streifte einen entgegenkommenden Ssangyong. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall an der linken Seite stark beschädigt. Der Ssangyong wurde zudem in den Gartenzaun gedrückt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.500 Euro.

Unfallflucht in Großheubach

Großheubach. Am Freitagmorgen zwischen 8.30 Uhr und 8.45 Uhr parkte ein schwarzer Mitsubishi auf dem Parkplatz der Sparkasse. In diesem Zeitraum ist ein bis dato

Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen die rechte Seite der Heckstoßstange gefahren. Anhand einer festgestellten Wischspur an der Schadenstelle ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher den Unfall bemerkt hat. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle jedoch ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Einhandmesser mitgeführt

Collenberg. Bei der Kontrolle eines VW-Fahrers stellten Polizeibeamte der Polizei

Miltenberg am Freitag gegen 23.30 Uhr ein Einhandmesser fest. Dieses wurde

sichergestellt. Den VW-Fahrer erwrtet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Polizei Miltenberg/mm