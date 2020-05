Betrunken am Steuer in Aschaffenburger Frohsinnstraße 

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Aschaffenburg in der Frohsinnstraße die Fahrerin eines Alfa Romeo im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Von der Fahrzeugführerin ging ein merklicher Alkoholgeruch aus. Ein erster Test vor Ort ergab einen Wert von nahezu 1,3 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines.

Unfallflucht während des Einkaufens

Auf dem Parkplatz zweier Verbrauchermärkte in der Südbahnhofstraße kam es am Samstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Mitsubishi parkte ihr Fahrzeug gegen 16 Uhr und begab sich anschließend zum Einkaufen. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte die Fahrerin gegen 17 Uhr einen frischen Streifschaden an der linken Seite des hinteren Stoßfängers fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 1000 Euro.

Unfallflucht in der Maximilianstraße

In der Maximilianstraße kam es im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter, grauer VW Golf im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Wildunfall mit Reh

Auf der Kreisstraße AB 24 von Sailauf in Richtung Rottenberg kam es am Samstagabend zu einem Wildunfall. Die Fahrerin eines BMW befuhr die Strecke gegen 22 Uhr, als ein Reh auf die Fahrbahn rannte und von dem BMW erfasst wurde. Trotz des Zusammenstoßes konnte das Wildtier von der Unfallstelle flüchten. An dem BMW entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

E-Scooter aus dem Verkehr gezogen

Am Samstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Aschaffenburg in der Hösbacher Hauptstraße einen E-Scooter. Das Fahrzeug wies eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit auf, die eine Fahrerlaubnis zum Führen des E-Scooters erforderlich machte. Der Fahrzeugführer verfügte jedoch weder über die erforderliche Fahrerlaubnis noch um einen erforderlichen Versicherungsschutz. Die Konsequenz ist eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Ereignissen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg, unter Tel. 06021/ 857-0, in Verbindung zu setzen.

Polizei Aschaffenburg/mm