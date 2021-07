Betrugsversuch: Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter verschafft sich Kontenzugang am PC

Ein vermeintlicher Mitarbeiter der Firma Microsoft meldete sich am Wochenende per Telefon bei einer Verkäuferin in Birkenfeld (Kreis Main-Spessart). Der Anrufer konnte die Frau dazu bewegen, ihm einen Fernzugriff auf den Computer zu gewähren. Somit konnte er auf die dort gespeicherten Passwörter für Amazon und den Bezahldienst PayPal zugreifen. Noch während des Gesprächs versuchte der Täter online Bestellungen im Internet durchzuführen. Erst jetzt wurde die Frau misstrauisch und schaltete den Rechner umgehend aus, bevor die Bestellungen im Wert von rund 200 Euro wirksam abgeschlossen werden konnten.

Die Polizei warnt dringend davor, einem Unbekannten am Telefon den Zugriff auf den persönlichen Rechner zu gewähren. Passwörter sollten nur besonders geschützt im Computer gespeichert werden.

Betrunken am Steuer

Birkenfeld. Eine Alkoholfahrt stoppte eine Streife der Polizei Marktheidenfeld am Sonntag gegen 20.20 Uhr. Der Fahrer eines Kleinkraftrades wurde in der Straße Düttstein angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,35 mg/l. Nun kommen ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot auf den Mann zu.

Unfall beim Überholen

Homburg. Am Sonntag gegen 13.30 Uhr kam es bei einem Überholmanöver auf der Staatsstraße 2299 zwischen Homburg und Bettingen zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen. Dabei entstand ausschließlich Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Ein 72-jähriger Rentner wollte auf der Fahrt in Richtung Bettingen mit seinem VW Passat einen vorausfahrenden Pkw überholen und scherte nach links aus. Dabei erkannte der Rentner zu spät, dass sich bereits Gegenverkehr näherte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, zog der sein Fahrzeug unmittelbar wieder nach rechts und übersah dabei, dass sich der Überholte in dem Moment auf gleicher Höhe befand. Beide Fahrzeuge streiften sich seitlich. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten.

Polizei Marktheidenfeld/mm