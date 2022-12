Betrugsanrufe: Verwandte in der Klinik

Die Geschichten um ein Familienmitglied in Not variieren, derzeit läuft aber wieder eine Welle von Schockanrufen durch den Raum Aschaffenburg, bei denen angeblich Mitarbeiter des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau am Telefon sind. Marco berichtet auf Facebook vom Anruf an seine Mutter, die entsprechend schockiert war, aber trotzdem richtig reagierte. Ihr war aufgefallen, dass statt einer Telefonnummer ein anonymer Anruf angezeigt wurde und beendete das Gespräch.

Die Frage nach Geld war noch nicht gekommen, wäre es aber sicher.

Auch das Klinikum ist informiert und hat über seine Social-Media-Kanäle vor den betrugsanrufen unter falscher Flagge gewarnt, wie die Pressesprecherin des Klinikums, Annika Hollmann, auf Nachfrage unseres Medienhauses bestätigte.

Verhaltenstipps

Auch wenn Sie sehr gestresst sind von der Nachricht. Versuchen Sie ruhiger zu werden.

Beenden Sie das Gespräch

Versuchen Sie, den verwandten, von dem die Rede war, telefonisch zu erreichen,

oder fragen Sie bei der genannten Klinik nach, ob dort ihr Verwandter als Patient ist.

Bezahlen Sie nach solchen Anrufen nichts

Eine echte Klinik kümmert sich um Patienten und lässt sich niemals Geld überweisen oder holt gar Bargeld ab.