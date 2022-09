Betrug: Schockanrufe durch „falschen Polizisten“

Die angerufenen Bürger und Bürgerinnen wurden durch die Mitteilung, dass die Tochter bzw. der Sohn einen Unfall gehabt hätte, in Schrecken versetzt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesen Anrufern um Betrüger handelt, die entweder an Geld oder persönliche Daten der Betroffenen kommen wollen. Aus diesem Grund wird dringend geraten, am besten schnell wieder aufzulegen und vor allem auf keine Forderungen der Betrüger einzugehen. Im Zweifelsfall selbst die örtliche Polizei anrufen und rückfragen.

Leere Gemüsekisten in Triefenstein entwendet

Markt-Lengfurt, Lkr. Main-Spessart. Etwa 300 leere Gemüsekisten wurden von unbekannten Tätern in der Zeit von Samstag bis Montag entwendet. Die Kisten im Wert von etwa 1100 € befanden sich auf Rollwagen im Lieferbereich eines Verbrauchermarktes in der Homburger Straße. Dieser Anlieferungsbereich ist nicht eingezäunt und unmittelbar von der Straße aus erreichbar. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.