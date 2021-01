Betrug: Geld zurück von der Krankenkasse?

Gegen 10.45 Uhr läutete am Mittwoch vergangener Woche das Telefon eines Ehepaares in Aschaffenburg-Strietwald: Angeblich wolle die Krankenkasse eine Erhebung machen und frage, ob man denn schon 250 Euro zurückerstattet bekommen habe. Die Frau, die den Anruf entgegennahm, vermutete, dass es sich um eine Bandansage handelte – und legte auf, wie sie unserer Redaktion erzählte. Denn das Ehepaar hatte in der Vergangenheit schon mehrfach Anrufe von Betrügern erhalten und wusste, dass Auflegen die beste Reaktion darauf ist.

Auch in Veitshöchheim (Kreis Würzburg) ging an diesem Tag ein solcher Anruf ein, die Angerufene wurde nach ihren Kontodaten gefragt. Sie zeigte die Betrüger bei der Polizei an. Das teilte das Präsidium auf Anfrage der Redaktion mit, »weitere Fälle dieser Masche sind uns derzeit nicht bekannt.«

Vorwand Betriebsrenten

Am Dienstag verschickte die AOK Würzburg ein Schreiben, um vor den Betrügern zu warnen: Diese »geben sich als AOK-Mitarbeiter aus und versuchen an die Bankdaten ihrer Gesprächspartner zu kommen.« Laut der AOK richtet sich die Masche an ältere Menschen. »Die Anrufer versprechen einen dreistelligen Euro-Betrag, der wegen angeblich zu viel gezahlter Beiträge zur Betriebsrente zurückerstattet werden soll«, so die Erläuterung zu der erfundenen Geschichte, die die Täter ihren potenziellen Opfer vorgaukeln. Durch geschickte Gesprächsführung sollen Versicherte dann überredet werden, ihre Bankverbindung preiszugeben, heißt es in dem Schreiben.

Datenabfrage nie telefonisch

Die AOK betont, dass sie Bankverbindungsdaten grundsätzlich nie telefonisch abfrage. Dies geschehe stattdessen schriftlich oder im persönlichen Kontakt. Im Zweifelsfall sollten Betroffene Vor- und Nachnamen des Anrufers notieren, auflegen und unter der bekannten Rufnummer bei der AOK anrufen. Für ein solches Vorgehen hätten die echten AOK-Mitarbeitenden Verständnis. Die Polizei ergänzt, dass sich Betroffene auch jederzeit an die örtliche Polizei wenden können.

Nina Lenhardt