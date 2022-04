Betrug durch Callcenter in Lohr

Bereits am 06.04.2022 bekam der Geschädigte durch eine ihm unbekannte Nummer per WhatsApp eine Mitteilung, dass es sich angeblich um seinen Sohn handeln würde und dieser in einer finanziellen Notlage sei. Der Geschädigte wurde im weiteren Verlauf der Unterhaltung gebeten Geld zu überweisen. Der Betrug fiel erst auf, als sich Vater und Sohn wenige Tage später persönlich trafen. Der finanzielle Schaden belief sich auf fast 2.000 Euro.

Diesbezüglich rät die Polizei

Callcenterbetrüger nutzen inzwischen auch Messengerdienste wie WhatsApp, um Leute um ihr Geld zu bringen. Meist beginnen die Textnachrichten von einer ihnen unbekannten Rufnummer mit

"Hallo, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer."

Die Betrüger geben sich dabei als nahe Verwandte aus. Im weiteren Nachrichtenverlauf kommt es zu Geldforderungen, die damit begründet werden, dass das eigene Handy kaputt sei und deswegen keine Online-Überweisungen getätigt werden können. Schützen Sie sich daher, indem sie:

- Bei dem vermeintlichen Verwandten unter der ihnen bisher bekannten Nummer nachfragen

- Keinesfalls Geld überweisen

- Im Zweifelsfall die Polizei kontaktieren