Betrug: Bank in Marktheidenfeld Opfer von Phising E-Mails

Gleichzeitig wurde ein Link zu ebendieser Bank bereitgestellt, bei der sich der Verantwortliche einloggen und eine Authentifizierung vornehmen sollte. Im Nachgang dazu erfolgte eine Abbuchung von mehreren Tausend Euro. Durch einen vermeintlichen Bankmitarbeiter erfolgte nun zwei Tage später eine telefonische Kontaktaufnahme. Dabei teilte dieser mit, dass das Chip-TAN-Verfahren nicht mehr sicher sei, weshalb per SMS ein Link übermittelt wurde, der an die E-Mailadresse der Bank zwecks Freischaltung eines Push-TAN-Verfahrens geschickt werden sollte, was misslang.

Jedoch wurde daraufhin erneut eine vierstellige Summe vom Konto abgebucht. Glücklicherweise war durch schnelles Intervenieren bei den beiden Banken der begünstigten Konten eine Stornierung der Abbuchungen erfolgreich. Letztendlich blieb für den Verein lediglich ein Schaden von 15 Euro übrig.

Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

rega/Quelle: Polizei Marktheidenfeld