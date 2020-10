Betrügerischer Spendensammler in Elsenfeld unterwegs

Ein betrügerischer Spendensammler hat am Mittwoch nachmittag gegen 14.50 Uhr einen Kunden eines Drogeriemarktes in der Erlenbacher Straße um 50 Euro erleichtert. Der Unbekannte hatte sich im Markt aufgehalten und Kunden bezüglich einer Spende für Gehörlose und Taubstumme in „Gebärdensprache“ kontaktiert. Auf einem Klemmbrett führte der Sammler eine Spendenliste mit Firmenlogo mit, in der bereits mehrere Spender eingetragen waren. Als der angesprochene Kunde einen 50 Euro Schein hervorzog, und sich auf eine Spende von 20 Euro rausgeben lassen wollte, schnappte der Spendensammler den Geldschein und machte sich zu Fuß aus dem Staub. Eine Fahndung nach dem Südländer, der als ca. 170 groß, normale Figur, bekleidet mit Jeans, schwarzer Oberbekleidung und einer Nike-Basecap sowie Mund-Nasenschutz durch mehrere Polizeistreifen blieb leider erfolglos.

Unfall im Kreisverkehr Großwallstadt

Bei einem Unfall im „Micando-Kreisel“ am Mittwoch Abend gegen 19.15 Uhr ist erheblicher Sachschaden entstanden. Zur Unfallzeit befand sich ein Wörther mit seinem Ford Fiesta von Obernburg kommend im dortigen Kreisverkehrsplatz. Er wurde mit seinem Pkw von einer Großwallstädterin, die von der Kreisstraße kommend mit ihrem Opel ebenfalls in den Kreisel einfahren wollte, gerammt. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden, insbesondere bei dem Ford Fiesta, der an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro.

Radfahrer entgegen Einbahnstraße unterwegs

Am Mittwoch gegen 12.20 Uhr ist ein Radfahrer bei einem Unfall in der Bahnhofstraße schwer verletzt worden. Der 60-jährige Radler war mit seinem Rennrad verbotswidrig in der Bahnhofstraße entgegen der Einbahnstraße Richtung Bahnhof gefahren. Nach Passieren der Bahnunterführung kollidierte er mit einem Pkw Skoda Octavia, dessen Fahrerin vom Bahnhof kommend gerade Richtung Bahnunterführung unterwegs war. Der Radler prallte in die Fahrzeugfront des Skodas, flog gegen die Windschutzscheibe des Pkw und wurde dann abgewiesen. Er kam schwerverletzt auf dem Asphalt zum Liegen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Großheubacher von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die geschockte Erlenbacher Skodafahrerin wurde vorsorglich zur Behandlung ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden an Pkw und Rad in Höhe von ca. 3000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr hat es an der Einmündung Nordring/Großostheimer Straße gekracht. Ein Sulzbacher war hier aus dem Nordring ausgefahren und hatte hierbei einen vorfahrtsberechtigten Großwallstädter mit seinem VW Golf übersehen, der auf der Grpßostheimer Straße ortsauswärts fuhr. Der Toyota des Sulzbachers fuhr in die rechte Fahrzeugseite des Golfs und beschädigte diesen leicht. Insgesamt entstand an beiden Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ist am Mittwoch Morgen gegen 09.05 Uhr aus der Hauptstraße in Mömlingen gemeldet worden. Eine auswärtige Golffahrerin war hier auf den Golf eines Mömlingers aufgefahren, nachdem dieser innerorts verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte die nachfahrende VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.