Betrügerische Schädlingsbekämpfer erleichtern Alzenauer um 1000 Euro

Der Mann hatte aufgrund eines Rattenbefalls in seinem Anwesen im Internet nach einem Schädlingsbekämpfer gesucht. Dabei hat er eine Firma gefunden und diese über eine Mobiltelefonnummer kontaktiert. Am späten Nachmittag erschienen dann zwei Männer, die in dem Anwesen eine Flüssigkeit versprühten. Für ihre Arbeiten, die circa 45 Minuten dauerten, präsentierten sie dann eine Rechnung über knapp 1.000 Euro, die der Mann auch bezahlte. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei Alzenau.

Hier noch einige Verhaltenstipps der Polizei.

Auch wenn ein strafbares Verhalten nicht zwangsläufig vorliegt, rät die Polizei zur Wachsamkeit bei überteuerten Rechnungen nach Reparaturen am Dach, Reinigungsarbeiten, Schädlingsbekämpfung oder Ähnlichem:

· Lassen Sie sich von vermeintlich günstigen Offerten oder aufdringlichen Werbern an der Haustür nicht überrumpeln. Mitunter handelt es sich um unseriöse Angebote und geringwertige Handwerkerleistungen.

· Ziehen Sie ggf. Nachbarn, Bekannte oder Verwandte hinzu.

· Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu verständigen. Da die Personen in der Regel mit einem Fahrzeug unterwegs sind, bittet die Polizei, das Kennzeichen zu notieren und den Beamten mitzuteilen.

Junger Mann zieht Spur der Verwüstung durch Schöllkrippen

Schöllkrippen. Ein offenbar psychisch belasteter, alkoholisierter junger Mann zog am Dienstagabend eine Spur der Verwüstung durch Schöllkrippen. Der 25-Jährige fiel einem Zeugen um kurz nach 22 Uhr in der Laudenbacher Straße auf. Er randalierte dort in einer Bank und beschädigte unter anderem einen Defibrillator und riss diverse Pflanzen heraus. Der Zeuge verfolgte den Mann und verständigte sofort die Polizei. Der 25-Jährige konnte wenig später im Rahmen der Fahndung durch Streifen der Alzenauer Polizei gefunden und festgenommen werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann von der Polizei in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen werden. Bei der Überprüfung stellte man fest , dass er außerdem in der Aschaffenburger Straße einen Blumenkübel und mehrere Ausstellungsgegenstände einer Firma beschädigt hatte. Am Bahnhof hatte er einen Mülleimer aus der Verankerung getreten. Der Gesamtschaden summiert sich derzeit auf ca. 3000 Euro.

Zwei Pakete verschwunden

Alzenau. Am Dienstagmittag lösten sich in einem Baumarkt in der Daimlerstraße zwei Pakete mit Selbstbaucarports in Luft auf. Gegen 12 Uhr hatte ein unbekannter Kunde zwei Selbstbaucarports gekauft. Bei der Abholung kam es mit einem Mitarbeiter des Baumarkts, der ihm beim Verladen der zwei Kartons helfen sollte, zu einem Streit. Der Mitarbeiter ging deshalb wieder ins Geschäft. Als er nach ca. 15 Minuten wieder zurückkam, musste er feststellen, dass der unbekannte Kunde insgesamt vier Pakete eingeladen hatte. Ob der Mann bewusst oder unbewusst die vier Pakte eingeladen hat, ist derzeit nicht bekannt. Es ist durchaus auch denkbar, dass der Mann der Annahme war, alle Pakte würden zu seinen zwei erworbenen Carports gehören. Der Schaden beläuft sich auf 470 Euro. Bei dem unbekannten Kunden handelte es sich um einen ca. 60 Jahre alten Mann, der 195 cm groß und kräftig war und sich in Begleitung einer Frau befand. Der Mann fuhr einen großen Van mit einem Pferdeanhänger.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

koc/ Polizeiinspektion Alzenau