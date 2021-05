Betrügerische Hofreinigungsarbeiten in Wörth

Gegen die Mitarbeiter und Inhaber der Reinigungsfirma wurden wegen der überhöhten Forderungen Strafverfahren wegen Betruges und Wucher eingeleitet.

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg. Bereits von Mittwoch, 07.05., auf Donnerstag, 08.05.21, wurde am Bahnhof in Kleinwallstadt ein Kleinkraftrad, Yamaha, entwendet. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Betrunkener Rollerfahrer stürzt und verletzt sich

Klingenberg, Lkr. Miltenberg. Am 07.05.21, gegen 20 Uhr, stürzte der Fahrer eines Kleinkraftrades in der Bahnhofstraße im Ortsteil Trennfurt. Dies konnte durch Zeugen beobachtet werden. Die Zeugen sahen, wie sich der Rollerfahrer nach dem Sturz mit einer Kopfplatzwunde und offensichtlich alkoholisiert von der Unfallstelle davon machte. Kurze Zeit später konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von über 1 Promille. Zu Beweiszwecken wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt.

Mehrere Autos beim Einparken beschädigt

Obernburg, Lkr. Miltenberg. Am 07.05.21, 10 Uhr, versuchte ein VW-Fahrer in der Straße „Am Stiftshof" einzuparken. Dabei kam es zu Problemen mit der Bedienung der Automatikschaltung, was dazu führte, dass sich der Pkw in Bewegung setzte und mit Schwung vier weitere parkende Pkws aufeinander schob. Der Gesamtschaden beträgt wohl mehrere zehntausend Euro.

Schild beschädigt

Sulzbach, Lkr. Miltenberg. In der Zeit vom 03.05. bis 06.05.21 wurde in der Karolinenstraße auf einem Privatgrundstück ein Hinweisschild mutwillig beschädigt, das Bezug auf die geplante und umstrittene Ortsumgehungsstraße nahm.

