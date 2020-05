Betrügerische Dachdeckerkolonne - Kein Auftrag aber Dach abgedeckt

Am Mittwochvormittag erschien eine männliche Person bei der Besitzerin einer Gartenanlage in der Nilkheimer Bahnhofsstraße und bot ihr die sofortige Renovierung des Daches an ihrem Gartenhäuschen für 450 Euro an. Die Besitzerin zeigte zwar Interesse an einer Sanierung, war aber mit einer sofortigen Ausführung der Arbeiten nicht einverstanden. <p>Als sie am Nachmittag erneut zur ihrer Gartenanlage kam, stellte sie fest, dass sich bereits sieben Personen auf dem Grundstück befanden und das Dach komplett abgetragen war. Als sie die Männer aufforderte die Arbeiten sofort einzustellen und das Grundstück zu verlassen, verlangten diese von ihr den „vereinbarten“ Preis in Höhe von 3000 Euro zu bezahlen.

Dieser Aufforderung kam sie jedoch nicht nach. Es entstand jedoch ein Sachschaden an dem Gartenhäuschen in Höhe von 1000 Euro. Bei den Personen handelt es sich vermutlich um Osteuropäer.

Der Wortführer war etwa 45 Jahre alt, 1,75 Meter groß und trug dunkle Jeans und ein weißes Poloshirt. Unterwegs waren sie mit einem blauen Mercedes Sprinter mit ausländischem Kennzeichen.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - zwei Leichtverletzte

Aschaffenburg. Am späten Mittwochnachmittag, gegen 17.45 Uhr, befuhr der 20-jährige Fahrer eines Pkw Audi die Elisenstraße in Fahrtrichtung City-Galerie. Als vor ihm ein Pkw Peugeot und davor ein Pkw Mercedes verkehrsbedingt anhalten mussten, bemerkte er das Hindernis zu spät und prallte in das Heck des Peugeot. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Peugeot noch auf das Heck des Mercedes geschoben. Die beiden Fahrer des Peugeot und Mercedes erlitten dabei leichtere Kopf- und Nackenverletzungen und wurden vorsorglich ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Der Schaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1600 Euro.

Fahren unter Drogeneinfluss

Aschaffenburg. Am Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr, wurde der 27-jährige Fahrer eines VW Polo in der Hofgartenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er zuvor durch seine Fahrweise den Polizeibeamten auffiel. Dabei stellten die Beamten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest, ein Test vor Ort verlief positiv. Daraufhin wurde er zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Goldbach. Am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 01 Uhr, wurde der 20-jährige Fahrer eines VW Polo in der Aschaffenburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er fiel den Beamten durch seine aggressive und rücksichtslose Fahrweise auf. Zuerst reagierte er auf Anhaltesignale nicht und versuchte mit seinem Fahrzeug zu flüchten. Kurz danach ließ er sich doch zum Anhalten bewegen, sodass eine Kontrolle durchgeführt werden konnte. Hierbei gab er an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Da er außerdem drogentypische Auffälligkeiten zeigte und bei der Kontrolle ein Tütchen Marihuana bei ihm aufgefunden werden konnte, wurde er zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet. Seine Fahrzeugschlüssel sowie das Marihuana wurden sichergestellt. Ihn erwarten nun diverse Anzeigen, u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg