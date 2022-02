Betrüger missbrauchen Leitstellennummer für Krankentransporte 19222

Es ist bereits in mehreren Bundesländern zu Anrufen von Betrügern gekommen, die diese Telefonnummern nutzten. Vermutlich wurden die Nummern durch das sogenannte Call-ID-Spoofing technisch manipuliert. Leitstellen und Rettungsdienste rufen nie unter der 19222 an. Das gilt übrigens auch für die Notrufnummern 110 und 112. Sollte ein Anruf von der 19222 mit einer Ortsvorwahl eingehen, rät die Polizei, gehen Sie nicht ans Telefon. Es handelt sich dabei höchstwahrscheinlich um einen Betrugsversuch. Rufen sie die Leitstelle in solchen Fällen nicht zurück, um Vorfälle mitzuteilen. Diese Nummer sollte nur gewählt werden, wenn

wirklich ein Krankentransport benötigt wird.