Betrüger erleichtert 65-Jährigen in Lohr um 2250 Euro

Im falschen Glauben, sein eigenes Geld in Gold anzulegen, überwies er insgesamt 2250 Euro auf ein angebliches Handelskonto. Um den erwirtschafteten Gewinn von knapp 6000 Euro auszahlen zu können, hätte der Geschädigte 25 Prozent dieser Summe auf dasselbe Konto vorab überweisen sollen. Sein Bankberater wurde aufgrund dessen stutzig und wies ihn darauf hin, dass er einem Betrug zum Opfer gefallen sei und führte jene Überweisung nicht mehr aus. Die Täter „legitimierten“ sich mit einem gefälschten Ausweis, dessen Angaben sich mit dem amtlichen Register jedoch nicht deckten.

Laster flüchtet nach Unfall

Steinfeld. Am Mittwochmorgen kam es um kurz nach 6 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine 24-jährige Frau befuhr mit ihrem Opel Insignia die Kreisstraße 24 von Urspringen in Fahrtrichtung Steinfeld. Mittig zwischen den beiden Ortschaften kam ihr ein Lastwagen mit Anhänger entgegen. Dieser fuhr mittig auf der Fahrbahn, weshalb die Geschädigte nach rechts ausweichen musste. Hierbei beschädigte sie ihren rechten Außenspiegel an einem Leitpfosten. Leider hielt der Lasterfahrer nicht an und teilte den Verkehrsunfall auch nicht der Polizei mit. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 €. Fremdschaden entstand keiner. Zum flüchtigen Laster ist lediglich bekannt, dass sowohl das Zugfahrzeug, als auch der Anhänger dunkel waren. Sollte der Lastwagen in der Nähe des Unfallortes aufgefallen sein, erbittet die Polizei Lohr Hinweise unter der Tel.: 09352/8741-0.