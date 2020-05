Betriebsunfall in Marktheidenfeld - Zwei Männer verletzt

Auf dem Betriebsgelände einer Firma am Dillberg wollten drei Arbeiter ein Sonnensegel spannen. Bei der Befestigung des Sonnensegels löste sich die Sicherung eines Spannseils, wodurch die Rückziehautomatik ausgelöst wurde und die zwei Monteure verletzte. Während ein 27-Jähriger ambulant behandelt werden konnte, musste ein 29-Jähriger in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagnachmittag wurde eine 11-jährige Schülerin beim Diebstahl einer Geldbörse in einem Drogeriemarkt in der Lengfurter Straße erwischt. Das Mädchen hatte ein neues Portemonnaie im Wert von etwa 7 € eingesteckt. Beim Passieren des Kassenbereichs schlug die Diebstahlkontrolle an. Die Schülerin erhielt ein Hausverbot für den Drogeriemarkt und wurde der Polizei übergeben, welche sie anschließend in die Obhut ihrer Mutter entließ.

Versuchter Betrug beim Zeitungskauf

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Zu einem versuchten Betrug beim Zeitungskauf kam es am Dienstag in einem Lottogeschäft in der Petzoltstraße. Gegen 12:00 Uhr betrat ein Pärchen mit Mund-Nasenschutz den Laden. Beim Kauf von Zeitungen versuchten die Beiden in Zusammenhang mit dem Wechseln von Bargeld 190 € zu ergaunern. Dank der aufmerksamen Verkäuferin, die sofort mit der Polizei drohte, verließen die Beiden eilends das Geschäft, wobei sie das Geld zurückließen. Die Frau und der Mann werden wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, schwarze Haare (die Frau hatte einen Dutt), schwarze Augen, beide waren schwarz gekleidet, etwa 160 cm groß und etwa 30 Jahre alt. Wo sind die beiden Personen noch aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld