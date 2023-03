Betriebsunfall in Triefenstein: Frau schwer verletzt - Hubschrauber im Einsatz

Die Geschädigte war mit der Beladung und der Ladungssicherung in einem Sattelanhänger beschäftigt, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Ladefläche stürzte. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war sie ansprechbar, musste jedoch mittels Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Würzburg verbracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Die Frau erlitt augenscheinlich Frakturen.

Unfallflucht an geparktem Auto

Tiefenthal. In der Nacht von Montag auf Dienstag verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer Sachschaden an einem Dacia. Die geschädigte Eigentümerin des beschädigten Wagen parkte diesen am Montagabend in der Hauptstraße in Tiefenthal. Über Nacht wurde der Dacia durch einen unbekannten Täter an der Heckstoßstange rechtsseitig touchiert. Ohne den Unfall mitzuteilen, entfernte sich der unbekannte Täter. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9841-0.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Holzdiebstahl

Lohr. Durch bislang unbekannten Täter wurden über einen nicht näher bekannten Zeitraum, acht Ster Holz in Lohr entwendet. Das Holz war abholbereit in der Lehngrundstraße aufgesetzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Meldung der Polizei Lohr

Vorfahrt missachtet

Retzstadt. Am Dienstag kam es gegen 19.50 Uhr an der Einmündung eines Ortsweges in die Kreisstraße MSP 7, kurz nach Retzstadt in Richtung Gramschatz, zum Zusammenstoß zweier Autos. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte, aus Richtung Binsfeld kommend, an der Einmündung die Vorfahrt eines 62-jährigen Autofahrers missachtet, woraufhin dessen Wagen frontal in die linke Fahrzeugseite vom Fahrzeug des 20-jährigen Mannes fuhr. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 20-jährige Mann Prellungen und ein Schleudertrauma. Er musste mit einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 62-jährige Autofahrer machte am Unfallort keine Verletzungen geltend. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 32.000.-Euro.

Meldung der Polizei Karlstadt

Gemünden. Am Dienstag im Zeitraum zwischen 12.45 und 14 Uhr war in Wernfeld auf dem Parkplatz am Sportheim am Radweg ein schwarzer Audi geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Wenden dieses Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Anstoß erfolgte auf einer Höhe von 44 bis 81 Zentimeter. Der Schaden dürfte bei 4500 Euro liegen.

Autos zerkratzt

Gemünden-Langenprozelten. Am Dienstag zwischen 16 und 17 Uhr wurden in Langenprozelten in der Nähe der Kirche zwei Autos zerkratzt. Ein unbekannter Täter hatte bei einem Auto auf die Motorhaube, beim zweiten Fahrzeug ein 30 Zentimeter großes Herz auf die hintere Beifahrertüre geritzt. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Lieferwagen fährt in umgestürzten Baum

Harrbach. Am Mittwoch gegen 6.15 Uhr fuhr ein 46-jähriger Autofahrer mit seinem Lieferwagen von Gemünden nach Karlburg. Dabei stellte er zu spät fest, dass eine Buche 20 Meter neben der Straße umgefallen war und die Fahrbahn komplett blockierte. Es gelang ihm nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr in das Geäst. Dabei entstand ein Frontschaden von mindestens 5000 Euro. Die Aufräumarbeiten erfolgten durch den Kreisbauhof.

Reh ausgewichen und die Leitplanke touchiert

Burgsinn. Ein 23-jähriger Autofahrer wollte auf der Fahrt von Mittelsinn nach Burgsinn einem Reh auf der Fahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet er rechts gegen die Leitplanke. An der Planke entstand kein Schaden, am Auto wurde die rechte Fahrzeugseite durch Dellen und Kratzer stark beschädigt. Der Schaden am Wagen dürfte bei circa 5000 Euro liegen. Ein Anstoß mit dem Reh erfolgte wahrscheinlich nicht.

Zu den ersten beiden Vorfällen bittet die Polizeistation Gemünden um Hinweise. Tel: 09351/97410

Meldungen der Polizei Gemünden