Betriebsunfall in Hasloch: Eisenteil auf den Fuß gefallen

Diese wollte zusammen mit einer weiteren Person ein Eisenteil mittels Gabelstapler anheben. Hierzu wurde an den Gabeln des Staplers eine Haltevorrichtung angebracht. Beim Anheben rutschte diese von der Gabel ab, sodass das Eisenteil auf den Fuß des Arbeiters fiel. Zur medizinischen Versorgung wurde der Verletzte mittels Rettungswagen in die nahegelegene Rotkreuzklinik Wertheim verbracht.





Karbach. Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, wies der Geschädigte drei männliche Personen auf ein bestehendes Verbot modellsportlicher Aktivitäten auf dem Flugplatz der Löllbachhöhe hin. Dieser Hinweis störte eine 80-jährige Person derart, dass diese den Geschädigten massiv beleidigte und diesem drohte. Die verbalen Äußerungen habe der Täter mit einem Holzstock, den er aus seinem Auto holte, untermauert. Nun muss sich der 80-jährige hinsichtlich einer Nötigung und Beleidigung verantworten.





Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Urspringen. Am Samstag, gegen 12.45 Uhr, befuhr die Geschädigte mit ihrem Audi die Staatsstraße 2439, von Urspringen kommend, in Richtung Duttenbrunn. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Urspringen passierte ein entgegenkommender silberner Wagen unbekannten Fabrikats die Mittelleitlinie, sodass die Geschädigte nach rechts ins Straßenbegleitgrün ausweichen musste. Hierbei verlor diese die Kontrolle über den Wagen, kreuzte die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer Erhöhung des linken Straßengrabens. Der flüchtige Fahrzeugführer hielt nicht an und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi wurde durch die Kollision die Fahrzeugfront massiv beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Als Verantwortlicher wurde ein etwa. 55-jähriger Täter benannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die sachbearbeitende Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9841-0.

Wildunfall mit einem Wildschwein

Michelrieth,. Am Freitag, gegen 23.50 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 31 bei Michelrieth zu einer Kollision zwischen einem Audi und einem Wildschwein. Das Wildschwein kreuzte die Fahrbahn und wurde durch den Wagen erfasst. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Wildunfall mit einem Dachs

Homburg. Am Samstag, gegen 22.15 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2299, zwischen Bettungen und Homburg am Main, ein Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Dachs. Der Dachs kreuzte die Fahrbahn und wurde vom VW erfasst. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Verkehrsschild angefahren

Marktheidenfeld. Am Samstag, um 14.08 Uhr, beschädigte ein Auto-Fahrer beim Rangieren ein Verkehrsschild. Dieses wurde durch das Touchieren umgebogen. Der Verursacher erschien unverzüglich bei der hiesigen Polizeiinspektion und teilte den Verkehrsunfall mit. Am Suzuki entstand kein Sachschaden.

Fahrt ohne erforderliches Versicherungskennzeichen

Marktheidenfeld. Am Freitag, den 26.03.2021, konnte eine Streife der Polizei, gegen 06:50 Uhr, einen E-Scooter feststellen, der ohne vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen auf einer öffentlichen Straße fuhr. Die Weiterfahrt wurde folglich unterbunden. Dem 38-jährigen Fahrer wird nun ein Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz vorgeworfen.

Aufgehebelte Frischwasserbefüllanlage

Kreuzwertheim. Am Freitag wurde eine aufgehebelte Frischwasserbefüllanlage am Wohnmobilparkplatz des Mainufers mitgeteilt. Im Zeitraum vom 22.3.21 bis zum 26.3.21 wurde diese durch einen unbekannten Täter aufgehebelt und anschließend das Münzgeld entwendet. Die große Beute blieb hierbei jedoch aus, da sich in dem Automaten lediglich 10,- Euro befanden. Sachdienliche Hinweise bitte an die sachbearbeitende Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9841-0.

mkl/Polizei Aschaffenburg