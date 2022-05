Betriebsunfall in Geiselbach - Mann erleidet Beinbruch

Um 9.30 Uhr war der Mann auf der Reitanlage an der Spessartstraße mit seinem Bein zwischen ein Arbeitsgerät und einen Traktor geraten und hatte sich das Bein eingeklemmt. Dabei erlitt er eine Beinfraktur. Nach Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde er ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Auffahrunfall an der Anschlussstelle Alzenau Nord

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall an der Anschlussstelle Alzenau Nord entstand am Sonntagnachmittag ein Schaden von 2.000 Euro. Um 15.30 Uhr fuhr ein 68-jähriger Renault-Fahrer auf der Staatsstraße 2305 von Alzenau in Richtung Kahl. An dem zweiten Kreisverkehr musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein 75-jähriger Pkw-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf den Renault auf. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

dc/Meldungen der Poliztei Alzenau