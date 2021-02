Betriebsunfall in Frammersbach: Mann verletzt sich mit Kreissäge am Daumen

Ein 44-jähriger Bodenleger schnitt sich bei Werksarbeiten an einer Kreissäge ein Stück vom linken Daumen ab. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch den verständigten Rettungsdienst und Notarzt wurde der Verletzte schließlich in das Würzburger Universitäts-Klinikum geflogen, wo die weitere ärztliche Versorgung stattfand. Einbruch in Werkshalle Neuendorf, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen kam es zu einem Einbruch in einer Werkshalle an der Mainlände in Neuendorf. Bislang unbekannte Täter zwickten zunächst den Maschendrahtzaun auf, um auf das Gelände zu kommen und gelangten anschließend durch ein Fenster in die Werkshalle. Von dort entwendeten sie diverses Werkzeug.

Der Wert des entwendeten Guts kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte nach ersten Schätzungen jedoch bei rund 5000 Euro liegen.

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montagmittag teilte ein 51-Jähriger Jaguar-Fahrer der Polizei Lohr einen Unfallschaden an seinem Pkw mit. Das Fahrzeug, welches offensichtlich angefahren wurde, wies Kratzer auf der kompletten rechten Fahrzeugseite auf. Als mögliche Unfallörtlichkeiten und - zeiträume nannte der Geschädigte den Lidl-Parkplatz am 12.02.21, 14-15 Uhr oder bei der Bäckerei Strobel/Sendelbacher Straße am 14.02.21, 19-21 Uhr.

Der Schaden am Jaguar beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Die Polizei Lohr sucht in beiden Fällen nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.