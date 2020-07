Drogenkonsumenten in Klingenberg erwischt

Beamte der Polizei Obernburg haben am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine unter Drogeneinfluss stehende Obernburgerin aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle der Fahrerin starken Marihuanageruch im Fahrzeug. Bei der genaueren Überprüfung zeigte die Obernburgerin deutliche Ausfallerscheinungen, die auf zeitnahen Drogenkonsum hindeuteten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten in einer Kosmetikdose der Fahrerin eine geringe Menge Amfetamin. Auch der Beifahrer im Fahrzeug, ein amtsbekannter Betäubungsmittelkonsument aus Erlenbach, hatte in einem Tabakbeutel versteckt, mehrere Gramm Marihuana mitgeführt. Die ertappten Drogensünder erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Die Fahrerin des kontrollierten Skodas, bei der ein Drogentest positiv verlief, zusätzlich noch eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Bei ihre wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Laster beschädigt geparktes Auto

Eine Unfallflucht ist am Dienstagvormittag aus der Grabenstraße gemeldet worden. Hier hatte eine Mömlingerin beobachtet, wie ein Lasterfahrer mit seinem Fahrzeug an den abgestellten Seat der Mömlingerin hängenblieb und dabei den linken Außenspiegel beschädigte. Der verantwortliche Fahrer des Lastwagens, der sein Missgeschick möglicherweise nicht bemerkte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Verantwortliche ermittelt werden. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Auto in Elsenfeld beschädigt

Durch Unbekannte ist am Dienstag in der Bahnhofstraße ein schwarzer Mini beschädigte worden. Die Besitzerin des Fahrzeuges stellte am Nachmittag fest, dass ihr Auto an der linken Seite und am Heck diverse Eindellungen und Kratzer aufwies. Diese könnten von spielenden Kindern oder einem rangierenden Fahrzeug stammen. Anwohner oder Passanten werden hier um Hinweise gebeten.

Mit Rad gestürzt in Niedernberg

Aus der Großwallstädter Straße ist am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein Unfall gemeldet worden. Eine Sailauferin war hier mit ihrem Rad im Ort unterwegs gewesen und alleinbeteiligt gestürzt. Die 61-Jährige erlitt hierbei eine Kopfplatzwunde und wurde ins Aschaffenburger Klinikum gebracht. Das Rad der Gestürzten blieb unbeschädigt.

Reifen in Röllbach zerstochen

Gleich zwei Sachbeschädigungen an einem Auto sind am Dienstag bei der Polizei Obernburg angezeigt worden. In der Hauptstraße wurde auf einem öffentlichen Parkplatz ein brauner Dacia Duster beschädigt. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Montagnachmittag zwischen 12.00 und 15.00 Uhr hier für mehrere Stunden geparkt. Als er mit dem Auto wegfahren wollte, stellte er einen platten Reifen fest. Eine Werkstattüberprüfung ergab, dass dieser mit einem spitzen Gegenstand plattgestochen wurde.

Auch aus der Boschstraße wurde ein plattgestochener Reifen gemeldet. Hier war ein Reifenstecher, vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag unterwegs. Er machte sich an einem vor einem Wohnhaus geparkten Fahrzeug zu schaffen und zerstach den hinteren linken Reifen. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

stru/Polizei Obernburg