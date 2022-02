Betäubungsmittelverstöße in Sulzbach und Elsenfeld

ARCHIV - SYMBOLBILD - Ein Mann raucht am 30.11.2006 in Würzburg (Bayern) einen Joint mit Marihuana. In den USA wächst vielerorts die Marihuana-Euphorie. Experten fragen sich, ob Gesundheitsfolgen des Booms schon ausreichend erforscht sind. (zu dpa-KORR.: «Legales High mit zu starker Wirkung? Cannabis in den USA» vom 25.06.2017) Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++