Betäubungsmittel in Klingenberg und Wörth gefunden

Bei zwei Personenkontrollen am Mainufer in Klingenberg und Wörth wurden in den Abendstunden des Dienstags jeweils kleine Mengen an Marihuana aufgefunden. Die Besitzer erwartet eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Badegast in Niedernberg bestohlen

Am 15.08.2020 befand sich die Geschädigte am Niedernberger Honisch Beach und dem zugehörigen Badesee um zu Schwimmen. Während sie sich im Wasser befand, entwendete ein bis dato unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr aus ihrem Rucksack eine Geldbörse und ein Iphone.

Es wird nach Zeugen für den Diebstahl gesucht!

stru/Polizei Obernburg