Betäubungsmittel bei Feier in Aschaffenburg gefunden

Hier wurden bei Überprüfungen in der Ruhlandstraße sowie Würzburger Straße jeweils drei Personen angetroffen, die gegen die bestehenden Kontaktbeschränkungen verstießen. Zudem stellten die Beamten verschiedene Betäubungsmittel sicher, die sich in den Wohnungen befanden. Gegen die Besitzer der Betäubungsmittel werden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Alle beteiligten Personen müssen sich weiterhin wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten.

Trunkenheit im Verkehr

Johannesberg. Dank aufmerksamer Zeugen konnte ein nicht mehr fahrtüchtiger Fahrzeugführer am Silvesterabend gegen 17:00 Uhr festgestellt werden. Der 65-Jährige fiel an einer Tankstelle auf, da er beim Einsteigen stark schwankte. Zudem zeigte er eine sehr unsichere Fahrweise. Die Zeugen folgten dem Pkw und verständigten die Polizei. Als er seinen Pkw parkte, sprachen sie ihn an und nahmen Alkoholgeruch wahr. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizeibeamten wurde der Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung bestätigt, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten.

Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Bessenbach. Am Nachmittag des Silvestertages gegen 15:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hier befuhr eine 59-Jährige die Staatsstraße von Hösbach-Bahnhof Richtung Bessenbach. Der 48-Jährige Unfallverursacher kam aus Richtung Waldaschaff. An der Einmündung zur Staatsstraße übersah er das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Geschädigte stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen. Hierbei touchierte sie ein Stationszeichen und zog sich Lackschäden am Pkw zu. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Dieser konnte jedoch schnell festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Am geschädigten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.