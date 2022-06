Betäubungsmittel auf der A3 bei Waldaschaff gefunden

Am Montag gegen 20:30 Uhr sollte ein VW Golf mit belgischer Zulassung angehalten werden. Zunächst versuchte der Fahrer des Autos sich einer Kontrolle zu entziehen, indem er einfach auf der A 3 weiterfuhr, statt dem Streifenwagen auf einen Parkplatz zu folgen. Bei einen erneuten Anhalteversuch an der Anschlussstelle Weibersbrunn war für die Beamten deutlich zu erkennen, wie der Beifahrer in der Ausfahrt etwas aus dem Fahrzeug warf. Durch eine zweite Streife konnte an gleicher Stelle ein Druckverschlusstütchen mit etwa 6 Gramm Marihuana aufgefunden und im Anschluss dem Beifahrer im VW zugeordnet werden. Weitere Drogen wurden, auch im Auto, nicht aufgefunden.

Der Fahrer des VW räumte indes ein, am Morgen selbst Cannabis konsumiert zu haben. Bei ihm wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt, um die Fahrt unter Drogeneinfluss sicher nachzuweisen. Ob der Autofahrer überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, bedarf noch der Abklärung.

Auf der Rückbank des VW Golf fuhren u.a. zwei Kinder mit. Eine notwendige Sitzerhöhung war nicht vorhanden, ebenso stand die Trageschale eines 1-jährigen Kleinkindes vollkommen ungesichert auf der Sitzfläche.

Nach Beendigung aller Maßnahmen, wurde die Weiterfahrt zunächst unterbunden, bis ein Ersatzfahrer, u.a. mit entsprechendem Kindersitz, eintraf. Die Familie musste vor ihrer Abreise eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro hinterlegen.

Alkoholisierter Rollerfahrer

Damm. Bei der Verkehrskontrolle eines Rollerfahrers auf der B 26 stellten Beamte der Verkehrspolizei am Montagabend Alkoholgeruch fest. Zudem führte der Herr keinen Führerschein mit sich. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab umgerechnet einen Wert knapp unter 1 Promille.

Das Leichtkraftrad wurde daraufhin verkehrssicher abgestellt und der Zündschlüssel sichergestellt. Nachfolgend wurde auf der Polizeidienststelle in Hösbach ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest mit dem Fahrer durchgeführt. Den 61-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/lady