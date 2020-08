Bestohlener findet eigenes Mountainbike wieder

Am Sonntagabend traute ein 34-jähriger Mann seinen Augen nicht. Er erkannte in der Lohrer Innenstadt unweit der Polizeidienststelle sein am Wochenende entwendetes Mountainbike wieder. Dieses war allerdings im Besitz eines 63-jährigen Mannes. Da jener Mann darauf bestand, das Fahrrad selbst käuflich erworben zu haben, wurde die Polizei zur Klärung der Eigentumsverhältnisse hinzugezogen.

Hierbei konnte anhand von Handybildern des Geschädigten mit individuellen Kratzern am Rad, sowie eines passenden Schlüssels des noch am Zweirad befindlichen Fahrradschlosses eindeutig geklärt werden, dass das Mountainbike dem 34-jährigen gehört.

Den 63-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Angel durch vorbeifahrendes Boot abgerissen

Lohr a.Main, Lkrs. Main-Spessart Am Sonntag in den Abendstunden rief ein 64-jähriger Angler bei der Lohrer Polizei an. Er teilte mit, dass er unweit der Staufstufe Sackenbach angelte. Während dessen fuhr ein Sportboot mehrmals an der Angelstelle vorbei. Einmal fuhr der bisher unbekannte Bootsführer so dicht am Uferrand, dass die Angel des Geschädigten dabei abriss. Den Angaben des Anglers zufolge handelte der unbekannte Täter vorsätzlich, weshalb ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet wurde.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.Main gerne unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr