Besitzer gesucht: Polizei fängt in Elsenfeld Kangal-Rüden ein - Andere Hunde angegriffen

Augenscheinlich verhielt sich der Hund nur gegenüber anderen Hunden aggressiv. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass zwei Hunde massive Bissverletzungen erlitten hatten und tierärztlich versorgt werden mussten. Der herrenlose Kangalrüde konnte durch einen Diensthundeführer der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg eingefangen werden und wurde in ein Tierheim verbracht. Die erforderlichen Ermittlungen werden von den Diensthundeführern in Aschaffenburg geführt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Klingenberg am Main - Am 12.12.2020 gegen 08.45 Uhr wurde ein Kleintransporter im Bereich Klingenberg am Main kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug seit einiger Zeit nicht mehr versichert war. Die Kennzeichenschilder wurden deshalb entstempelt. Der 34-jährige Fahrer zeigte sich uneinsichtig und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

+++++++

Am 12.12.2020, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich in Miltenberg, in der Mainstraße, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Fahrerin eines Pkw, Peugeot, die zum Unfallzeitpunkt vom Parkplatz an der „Alten Volksschule“, auf Höhe der öffentlichen Toiletten, nach links in die Mainstraße einfahren wollte, nahm hier einem Pkw-Fahrer der mit seinem Pkw, Opel die Mainstraße in Richtung Mainzer Straße befuhr die Vorfahrt (Verkehrsregelung für die einfahrende Pkw-Fahrerin Verkehrszeichen 205 „Vorfahrt achten“), sodass es auf der Mainstraße zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. An beiden Pkw entstand beim Zusammenstoß jeweils Sachschaden in Höhe von jeweils 1000 Euro.

Sachbeschädigung an einem Pkw in Kleinheubach

Am 12.12.2020, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr – 18.10 Uhr, wurde in Kleinheubach in der Hauptstraße die rechte Seite eines geparkten Pkw, Skoda-Oktavia, durch eine unbekannte Person zerkratzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 4500 Euro belaufen. Da bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei keine Täterhinweise erlangt werden konnten werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Meldungen der Polizei Miltenberg