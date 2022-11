Beschädigte Gasleitung: Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei in Hanau

Das Gebiet wurde mit speziellen Messgeräten untersucht, die Feuerwehr hat inzwischen Entwarnung gegeben. Am frühen Nachmittag hatten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr den Gefahrenbereich aufgrund des Gasaustritts am Marktplatz Hanau großräumig abgeriegelt, die anliegenden Gebäude wurden geräumt. Der Verkehr in der Innenstadt war zwischenzeitlich stark beeinträchtigt, viele Buslinien konnten ihre Fahrt nicht fortsetzen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.

Der Einsatz läuft noch immer, dies bestätigt die Feuerwehr Hanau über ihren Facebook-Kanal. Der Bereich rund um den Marktplatz bleibt weiterhin gesperrt, diverse Geschäfte sind geschlossen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu meiden. Der Busverkehr ist nach wie vor eingeschränkt.

mci