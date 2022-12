Berauschter 42-Jähriger greift Helfer in Elsenfeld an

Rettungsdienst bittet um Unterstützung – Berauschter 42-Jähriger in Gewahrsam

Gegen 18:20 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung des Rettungsdienstes bei der Polizei ein. Eine Streife der Obernburger Polizei begab sich umgehend an die Einsatzörtlichkeit am Bahnhof. Beim Eintreffen konnten die Beamten den 42-Jährigen feststellen, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Der Mann verhielt sich auch den Polizeibeamten gegenüber extrem aggressiv und bedrohte und beleidigte diese massiv. Er wurde in der Folge gefesselt und zur Dienststelle der Obernburger Polizei transportiert. Durch den zuständigen Ermittlungsrichter wurde der Gewahrsam des 42-Jährigen bis zum nächsten Morgen angeordnet. Gegen den Aggressor wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Einbruch in Einfamilienhaus in Kleinwallstadt

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Samstags verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Die Kripo Aschaffenburg hofft nun auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Vockestraße am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr. Ein Unbekannter gelangte über eine rückwärtige Tür in das Haus und flüchtete kurze Zeit später mit seiner Tatbeute.

Hinweise von Zeugen nimmt die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Zwischen 16:00 Uhr und 22:50 Uhr wurde am Freitag ein im Tulpenweg geparkter Renault Clio am linken Heck beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.