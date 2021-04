Berauscht Auto gefahren in Wertheim

Gegen 18.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 25-jährigen Mann mit seinem Seat auf der Bestenheider Landstraße in Wertheimim. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte die Vermutung und verlief positiv auf Drogen. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgenommen, die nun untersucht wird. Sofern in dieser ebenfalls Drogen nachgewiesen werden, muss der 25 Jährige mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Bad Mergentheim. Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch mit seinem Fahrzeug einen in Bad Mergentheim geparkten Pkw und fuhr anschließend davon. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr stand der Dacia auf einem Firmenparkplatz in der Zaisenmühlstraße. Innerhalb dieser Stunde prallte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Wagen. Anstatt sich um den Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr er davon. Die Spuren an dem Dacia deuten darauf hin, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw handeln könnte.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

dasch / Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn