Beleidigung in WhatsApp-Gruppe - Polizei ermittelt gegen 21-Jährigen

Verletzte Personen in Burgsinn

Weil eine schreiende Frau in Burgsinn in der Fellener Straße gemeldet wurde fuhren Polizeibeamte am Mittwoch um 01:55 Uhr nach Burgsinn. Dort wurden zwei Frauen und ein Sohn einer der Frauen angetroffen. Die 36-jährige Frau und deren 20-jähriger Sohn hatten beide Schnittverletzungen an den Unterschenkeln, bzw. Füßen. Sie erklärten, dass beide im Verlauf einer privaten Feier gestürzt wären und sich so die Verletzungen zugezogen hätten. Mutter und Sohn standen beide unter Alkoholeinfluss. Sie wurden beide mit dem BRK in ein Krankenhaus verbracht, damit die Verletzungen versorgt wurden.

Unfall durch veschobenen Kanaldeckel

Am Dienstag um 13:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus einem Ortsteil von Gemünden auf der B26 von Wernfeld in Richtung Gemünden. Er fuhr hinter einem Bus her und konnte daher nicht sehen, dass ein Kanaldeckel nicht mehr richtig in der Straße lag. Vermutlich fuhr er dann über den Kanaldeckel und dieser wurde dadurch ganz herausgehoben. Hierbei wurde auch das/der rechte hintere Rad/Reifen des Autofahrers beschädigt. Der Kanaldeckel wurde danach durch die Straßenmeisterei überprüft. Warum der Kanaldeckel nicht richtig in der Straße lag ist nicht bekannt.

dc/Meldung der Polizei Gemünden