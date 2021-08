Beinnahe-Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto in Weibersbrunn

Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Motorrad eine Kurve in so großem Bogen, dass der entgegenkommende Pkw nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der mit vier Personen besetzte Pkw touchierte die rechte Schutzplanke und es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von ca. 500, - Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Unversichert gefahren

Laufach. Ein 48-Jähriger ist am Sonntagmorgen, gegen 08:55 Uhr mit seinem E-Skateboard auf dem Radweg der B26 einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hier konnte er keinen Nachweis über einen gültigen Haftpflichtversicherungsvertrag vorweisen, was eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz nach sich zieht. Das Fahrzeug wurde vor Ort sichergestellt.