Beim Wenden gegen geparkten Pkw gefahren und geflüchtet

Als die Besitzerin am Morgen zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie einen Unfallschaden auf der linken Fahrzeugseite – die Polizei gibt die Schadenshöhe mit rund 4000 Euro an. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zur geschilderten Unfallflucht machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Beim Ausparken geparkten Transporter angefahren

Schöllkrippen. Am Freitag gegen 10.10 Uhr beschädigte eine 80-jährige Fahrerin eines Opel beim rückwärts Ausparken in der Liesgrundstraße einen ordnungsgemäß geparkten Daimler Sprinter. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe

von insgesamt rund 1000 Euro.

Beim Abbiegevorgang aufgefahren

Mömbris-Niedersteinbach. Eine 37-Jährige befuhr am Freitagmittag um 12.45 Uhr mit ihrem Citroen die Alzenauer Straße in Fahrtrichtung Alzenau und wollte auf Höhe des Bahnhofes nach links abbiegen. Dies übersah ein hinter ihr fahrender, 44-jähriger Mercedes-Fahrer und fuhr leicht auf die rechte Heckseite des Citroen auf. An beiden Fahrzeugen entstanden Kratzer im Bereich der Stoßstangen. Der Sachschaden beträgt geschätzt jeweils 500 Euro.

Polizei Alzenau/mm