Beim Überholen: Unfall auf der B 26 in Gemünden

Hierbei wollte sie einen vor ihrem Pkw fahrenden Sattelzug überholen. Als sie sich bereits neben dem Sattelzug befand, bemerkte sie einen entgegenkommenden Sprinter, weshalb sie wieder einscheren wollte. Hierbei touchierte sie den Auflieger am Radkasten. Der entgegenkommende Sprinter wurde weder geschädigt noch gefährdet. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6.500,- Euro.

Geparkten Pkw übersehen

Gemünden. Am Montagabend gegen 18:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz Lindenwiese zu einem Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Opel-Fahrerin fuhr aufgrund fehlender Sicht durch eine angelaufene Autoscheibe in einen geparkten Pkw Chevrolet. Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Der Pkw Chevrolet war nicht mehr fahrbereit.

Sattelzugfahrer viel zu schnell unterwegs

Lohr. Nach einem vorangegangenen Verkehrsdelikt zwischen dem Bischborner Hof und Rechtenbach konnte auf Höhe eines Parkplatzes bei Langenprozelten der Fahrer eines Sattelzuges angehalten und kontrolliert werden. Beim Auslesen des digitalen Kontrollgerätes wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrer anstatt der zulässigen 60 km/h 91 km/h fuhr. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Geschwindigkeitsverstoßes.