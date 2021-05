Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1800.- Euro.

Parkplatzrempler in Karlstadt

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Ein 61-jähriger Autofahrer streifte am Mittwoch gegen 14:45 Uhr, beim Ausparken aus einer Parklücke an der Gemündener Str. in Karlstadt, einen dort geparkten Pkw. Dabei entstanden an beiden Fahrzeugen Lackschäden. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen beträgt ca. 600.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt