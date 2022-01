Beim Überholen in Großwelzheim BMW gestreift

Bei einem Verkehrsunfall in Karlstein entstand am frühen Morgen ein Schaden von 1.000 Euro. Um 5 Uhr fuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer auf der Staatsstraße 3308 in Richtung Kahl. Ein 51-jähriger Volvo-Fahrer fuhr hinter ihm her. Ungefähr auf Höhe der Feuerwehr überholte der Volvo-Fahrer den BMW trotz einer durchgezogenen Linie. Beim Wiedereinscheren touchiert er dabei leicht den BMW. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

VW erfasst Wildschein auf der Umgehungsstraße Großwelzheim

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag um kurz vor 2 Uhr erfasste ein VW-Fahrer auf der Umgehungsstraße zwei Wildschweine. Fazit: beide Tier tot und Pkw nicht unerheblich beschädigt (3.000 Euro).

dc/Meldungen der Polizei Alzenau