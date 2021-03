Beim Überholen Gegenverkehr übersehen - Opel prallt in Hyundai

Am Freitag um 16:15 Uhr befuhr eine 20-jährige Opel-Fahrerin die B26 von Müdesheim in Fahrtrichtung Heugrumbach und wollte hier einen Lkw sowie einen Pkw überholen. Hierbei scherte diese aus und setzte zum Überholen an, übersah jedoch eine entgegen kommende 51-jährige Hyundai-Fahrerin. Es kam während des Überholvorgangs zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch glücklicherweise jedoch niemand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden und diese mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

Auto auf Parkplatz in Karlstadt angefharen und geflüchtet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Freitag im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr hatte eine 40-jährige VW-Fahrerin ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Gemündener Straße in Karlstadt geparkt. Während dieser Zeit wurde der Pkw durch einen bislang unbekannten Verursacher im Bereich der Fahrertüre beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt