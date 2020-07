Beim Tanken in Rohrbrunn hinter Auto uriniert

Möglicherweise war es das Plätschern des Treibstoffs. Möglicherweise war ihm der Weg zur Toilette zu weit. Möglicherweise war es Zeitdruck, der einen 79-Jährigen dazu animierte, beim Tanken am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Rastanlage Spessart an der A 3 bei Rohrbrunn hinter sein Fahrzeug zu urinieren. Eine Polizeistreife, die zufällig an der Rastanlage vorbeikam und den Senior in seiner knappen weißen Sporthose an der Zapfsäule antraf, konnte das wohl nicht nachvollziehen. Die Zeit, die der 79-Jährige mit seiner Pinkel-Pause direkt am Auto eingespart hatte, nahmen ihm die Beamten wieder, indem sie ihn kontrollierten. Erleichtert hatte der Mann damit nicht nur sich selbst, sondern auch seine Geldbörse.

